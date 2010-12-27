Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Сейчас НАТОвцы служат в Прибалтике.

Военные НАТО, служащие в Прибалтике, пожаловались на русских, которые преследуют их семьи. Об этом 1 ноября сообщило издание "Jyllands-Posten".

По некоторой информации, женам нидерландских летчиков стали периодами звонить люди, говорящие на английском с уловимым русским акцентом. Они спрашивали, чем занимаются их партнеры и когда они вернутся домой. В то же время датский начальник оперативного полка обеспокоился похожими действиями в адрес датского гарнизона. Министр обороны Дании пообещала улучшить защиту своих семей. Сами прибалты при этом никаких подобных звонков не получают.

Напомним, что в конце октября стало известно, что возможный военный конфликт между Россией и НАТОвскими странами в Прибалтике приведет к потере Калининградской области. Сотрудник американского Джеймстаунского фонда считает, что в начале этого конфликта Россия попытается изолировать Литву, Эстонию и Латвию и ограничить подходы к Петербургу с моря. При этом Россия отстает от стран НАТО в плане военной авиации.

Ранее в НАТО призвали Россию передать контроль над Крымом Украине.

Видео: NATO / YouTube