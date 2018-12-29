Военная техника времен блокады Ленинграда проехала по центру Петербурга

Акция получила название "Машины Победы на Дороге жизни".

В воскресенье, 13 января в Петербурге за две недели до 75-летия снятия блокады Ленинграда прошел парад машин времен ВОВ. Акция получила название "Машины Победы на Дороге Жизни".

Петербуржцы и гости города увидели отечественные легковые и грузовые ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-М1, ГАЗ-67, бронеавтомобили БА-20м, БА-64, а также американские автомобили Willys, Studebaker и Dodge, которые поставляли союзники в СССР в годы войны.

Всего на параде представили 15 видов разнообразной техники, а участниками акции стали около 200 членов исторических и военно-патриотических клубов, которые занимаются реставрацией военной техники.

Фото: ВКонтакте/Петр Цымбал