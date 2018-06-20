Комиссия военкомата приняла татуировки репера Face за психическое расстройство

Популярный реп-исполнитель не пошел в армию не из-за тату на лице.

В военкомате Уфы рассказали, почему репера Ивана Дремина, взявшего псевдоним Face, не взяли в армию. Об этом 6 апреля сообщает газета "Аргументы и факты".

Как оказалось, комиссию Face не прошел не только из-за татуировок на лице. Хотя врачи заявили, что "такие татуировки - уже признак психического расстройства". Помимо тату, у кумира подростков обнаружили еще несколько заболеваний. О каких именно заболеваниях идет речь военно-врачебная комиссия распространяться не стала.

В 2018 году репер сделал из своего похода в военкомат целое шоу, но оказался негоден к службе.

Видео: YouTube / FACE