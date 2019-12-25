Водяной смерч засняли в небе над Финским заливом

Водяной смерч образуется в случае прохождения обычного смерча над водой. Он существует всего 15-30 минут и значительно меньше в диаметре, чем классический смерч.

В среду, 31 июля, в небе над Финским заливом был замечен водный смерч. Фотографии природного явления были опубликованы в Telegram-канале "Мегаполис".

Для Петербурга подобные смерчи не являются редкостью. В прошлом году жители города наблюдали водный смерч в районе "Лахта Центра".

Водяной смерч образуется в случае прохождения обычного смерча над водой. Он существует всего 15-30 минут и значительно меньше в диаметре, чем классический смерч.

Ранее мы сообщили о том, что

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