Водитель Volkswagen сбежал, устроив жесткое ДТП на Тамбасова

В субботу, 22 августа, в Красносельском районе произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали минимум 3 человека. Виновник происшествия скрылся на своем Volkswagen Passat. Об этом сообщил "Мегаполис".
Изначально на улице Тамбасова произошло столкновение "Kia Rio" и немецкого автомобиля, спровоцировавшего аварию. Volkswagen с шумом вынесло на газон.
Очевидцы свидетельствуют о госпитализации трех пассажиров, которых перевозил скрывшейся водитель – девушки и двух молодых мужчин.
Пассажиры Kia, в том числе – дети, не пострадали.
Ранее мы рассказали о том, что на Казанской две иномарки заняли полосы движения машин и автобуса.
Фото: "Мегаполис online"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все