Водитель Volkswagen сбежал, устроив жесткое ДТП на Тамбасова

В аварии пострадали трое.

В субботу, 22 августа, в Красносельском районе произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали минимум 3 человека. Виновник происшествия скрылся на своем Volkswagen Passat. Об этом сообщил "Мегаполис".

Изначально на улице Тамбасова произошло столкновение "Kia Rio" и немецкого автомобиля, спровоцировавшего аварию. Volkswagen с шумом вынесло на газон.

Очевидцы свидетельствуют о госпитализации трех пассажиров, которых перевозил скрывшейся водитель – девушки и двух молодых мужчин.

Пассажиры Kia, в том числе – дети, не пострадали.

Ранее мы рассказали о том, что на Казанской две иномарки заняли полосы движения машин и автобуса.

Фото: "Мегаполис online"