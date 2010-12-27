Водоснабжение в Выборге может восстановиться уже спустя 4 часа

В настоящее время организован подвоз питьевой воды идет к социально значимым городским объектам.

В Выборге установлены причины аварии трубопровода. Предположительно, ситуацию с водоснабжением в городе восстановят уже спустя четыре часа.

Дефект идентифицирован - это старая врезка д. 200 мм в основной трубопровод диаметром 600 мм. Ее предстоит заварить, установив заглушку. После этого мы запустим трубопровод. ГУП "Леноблводоканал"

Также в настоящее время организован подвоз питьевой воды идет к социально значимым городским объектам. Подвоз организуют восемь единиц спецтехники, две из которых принадлежат администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Адреса: ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница" - с 19 до 19.30, ул. Октябрьская, 2;

ГБУЗ ЛО "Выборгский родильный дом" с 19.30 до 20.30, Ленинградское шоссе, 26;

ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Выборг с 20.30 до 21, Ленинградское шоссе, 23;

ГБУЗ ЛО "Детская городская больница" с 20.30 до 21, Ленинградское шоссе, 26;

ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Выборге" с 21, ул. Сборная, 2.

Источник: ГУП "Леноблводоканал"