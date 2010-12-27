Водопроводная вода в Курортном районе станет питьевой

Очищенную воду получат жители нескольких поселков в Петербурге.

Водопроводная вода в Курортном районе Петербурга станет питьевой. В Зеленогорске создадут новые водоочистные сооружения, которые превратят "сырую" водой в готовую к употреблению. Работы должны быть завершены к концу 2020 года. В субботу 7 декабря губернатор города проверил ход выполнения мероприятий.

Отметим, что новая система будет размещена на территории поселка Молодежное. Сейчас специалисты занимаются там бурением скважин. По завершению работ очищенной водой также смогут пользоваться жители поселков Смолячково, Ушково и Серово.

Ранее Piter.tv писал о том, что в зеленогорском парке культуры построят киноконцертный комплекс.

Фото: Pixabay.com

