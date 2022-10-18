Водоканал выпустил в Финский залив 25 тысяч мальков судака

Ежегодное зарыбление направлено на оздоровление и восстановление биологических ресурсов Невы и Финского залива.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" совместно с Северо-Западным филиалом ФГБУ "Главрыбвод" и СЗТУ по Росрыболовству с территории форта Константин в Кронштадте выпустили в Финский залив 25 тысяч молодых особей судака общим весом более 110 кг. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Ежегодное зарыбление направлено на оздоровление и восстановление биологических ресурсов Невы и Финского залива.

Для предприятия это уже седьмая акция – за шесть лет было выпущено 9 507 молодых сигов, 1 500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика, а также 6 600 молодых особей атлантического лосося.

Ранее в Финский залив выпустили более 3,7 тысячи мальков сига.

Фото и видео: Водоканал