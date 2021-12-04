Более 3,7 тыс. мальков сига выпустили в Финский залив

Мальков вырастили в специальных прудах деревни Гаврильцево в Псковской области.

Накануне, 10 октября, в Финский залив выпустили3733 мальков сига на территории петербургской дамбы. Об этом рассказали в пресс-службе КЗС.

Мальков вырастили в специальных прудах деревни Гаврильцево в Псковской области. Для лучшей приживаемости в новых условиях мальки питались естественными кормами. К месту выпуска их доставили на специально оборудованном транспортном средстве, под контролем специалиста-рыбовода. В пресс-службе добавили, что в районе дамбы хорошие условия для приживаемости и размножения рыбы.

Видео: Вконтакте / ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"