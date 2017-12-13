За зиму "Водоканал" растопил рекордное количество снега: 1,5 миллиона кубометров

"Водоканал" побил собственный рекорд за 2012 год в расплавке зимних осадков.

За зиму 2017-2018 года коммунальные службы убрали рекордное количество осадков. Уже сейчас сотрудники очистки “освободили” город от 1,5 миллионов кубометров снега. Этим количеством “Водоканал” побил собственный рекорд за 2012 год.

За 14 февраля в плавильных центрах растоплено почти 12 тысяч кубометров осадков. Три пункта приема намного превысили обычную норму: перевыполнили суточный план на проспекте Стачек, Рыбинской и Краснопутиловский улицах.

Напомним, что в Петербурге на данный момент открыты 11 снегоплавильных отделения, а также 7 снегоприемных отделов.

Видео: Piter.tv