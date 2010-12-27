"Водоканал" рассказал, какие компании ему задолжали 550 млн рублей

Больше всего ГУПу должны ЖКС Петербурга.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" рассказали о задолженности местных коммунальных компаний на сумму в 550 миллионов рублей.Такая сумма выросла из-за задолженности двух организаций Невского и Кировског районов. Они отличились долгами в 294 и 262 миллиона рублей соответственно.

Среди промышленных предприятий города у "Водоканала" также есть должники. Фирма "Ломо" должна 4,5 миллиона рублей, а "Даугава" - 3,3 миллиона. В настоящее время сотрудники пытаются решить вопрос по возвращению денежных средств в досудебном порядке.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Экопром" заплатит штраф в миллион рублей за загрязнение реки Мурзинки.

Фото: Piter.tv

