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"Водоканал" рассказал, какие компании ему задолжали 550 млн рублей
Сегодня, 7:29
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lesjasap

"Водоканал" рассказал, какие компании ему задолжали 550 млн рублей

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Больше всего ГУПу должны ЖКС Петербурга.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" рассказали о задолженности местных коммунальных компаний на сумму в 550 миллионов рублей.Такая сумма выросла из-за задолженности двух организаций Невского и Кировског районов. Они отличились долгами в 294 и 262 миллиона рублей соответственно.

Среди промышленных предприятий города у "Водоканала" также есть должники. Фирма "Ломо" должна 4,5 миллиона рублей, а "Даугава" - 3,3 миллиона. В настоящее время сотрудники пытаются решить вопрос по возвращению денежных средств в досудебном порядке.  

Ранее Piter.tv писал о том, что "Экопром" заплатит штраф в миллион рублей за загрязнение реки Мурзинки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: водоканал, долги, коммунальная компания
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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