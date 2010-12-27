"Водоканал" назвал причину зловоний рядом с гимназией №70

Специалисты промывают канализацию и проводят диагностику сетей.

Специалисты "Водоканала" назвали вероятную причину зловоний рядом с гимназией №70 на улице Литераторов. Виной всему может быть слив неизвестного вещества в канализацию. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В настоящий момент специалисты предприятия промывают канализацию и проводят диагностику сетей. Спустившись вниз, они ощутили легкий запах одаранта. Это то самое вещество, которое используется в качестве примеси к газу для придания ему запаха, ведь сам газ не пахнет.

Утром 22 ноября в гимназии №70 пришлось прервать уроки из-за подозрительного запаха газа. Из помещения вывели всех учеников. Учебное заведение проверяла газовая служба. Проверка воздуха показала отсутствие загазованности. Специалисты предположили, что запах может идти с улицы.

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