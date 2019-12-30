"Водоканал" приступил к замене участка водопровода в Калининском районе

На водоснабжение жилых домов ремонт не повлияет.

Специалисты петербургского "Водоканала" приступили к замене прорванного участка водопроводной трубы в Калининском районе, сообщила 13 января пресс-служба предприятия. На жилые дома района ремонт не повлияет – петербуржцы останутся с водоснабжением.

Работы ремонтников потребовались из-за крупной коммунальной аварии, случившейся вечером 12 января на проспекте Непокоренных. Вблизи дома №49 прорвало трубу с холодной водой, из-за чего тротуары и проезжая часть оказались сильно затопленными: машины передвигались по колеса в воде, люди искали пути обхода, чтобы не попадать во внезапно разлившуюся реку. К 23.00 вытекание локализовали,а также восстановили давление воды на верхних этажах дома. С дороги в это время откачивали воду.

Ночью ремонтники приступили к земляным работам: специалистам предстоит обменять шесть метров трубы. У пострадавшего дома ограничено транспортное движение.

Ранее мы рассказывали, что до конца января в Петербурге закроют для движения Кронверкскую улицу.

Фото: пресс-служба "Водоканала"