До конца января в Петербурге закроют для движения Кронверкскую улицу

Также до апреля ограничится движение по набережной канала Грибоедова.

В Петербурге грядут очередные изменения в транспортном движении из-за ремонтных работ различных городских служб. С 14 января в Петроградском и Адмиралтейском районах ожидается ограничение движения по нескольким адресам.

До 30 января прокладка электрокабеля сделает недоступной для проезда Кронверкскую улицу от Кронверкского проспекта до улицы Воскова, а также перекрёсток улиц Ленина и Сытнинской. Объехать закрытый участок можно по Пушкарскому переулку, улицам Кропоткина, Воскова и Сытнинской, а также Саблинской, Большой Пушкарской и Кронверкскому проспекту.

Более длительное ограничение затронет набережную канала Грибоедова: здесь до 12 апреля затруднится движение от Гороховой улице до переулка Гривцова по нечетной стороне и от переулка Гривцова до Спасского по четной. На этих участках готовятся прокладывать канализацию.

Впервые в году пробки в Петербурге достигли максимума.

Фото: Piter.TV