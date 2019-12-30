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До конца января в Петербурге закроют для движения Кронверкскую улицу
Сегодня, 11:13
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himif

До конца января в Петербурге закроют для движения Кронверкскую улицу

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Также до апреля ограничится движение по набережной канала Грибоедова.

В Петербурге грядут очередные изменения в транспортном движении из-за ремонтных работ различных городских служб. С 14 января в Петроградском и Адмиралтейском районах ожидается ограничение движения по нескольким адресам.

До 30 января прокладка электрокабеля сделает недоступной для проезда Кронверкскую улицу от Кронверкского проспекта  до улицы Воскова, а также перекрёсток улиц Ленина и Сытнинской. Объехать закрытый участок можно по Пушкарскому переулку, улицам Кропоткина, Воскова и Сытнинской, а также Саблинской, Большой Пушкарской и Кронверкскому проспекту.

Более длительное ограничение затронет набережную канала Грибоедова: здесь до 12 апреля затруднится движение от Гороховой улице до переулка Гривцова по нечетной стороне и от переулка Гривцова до Спасского по четной. На этих участках готовятся прокладывать канализацию.

Впервые в году пробки в Петербурге достигли максимума.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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