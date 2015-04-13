"Водоканал" организовал дежурство у станций метро из-за дождя в Петербурге

В городе будут дежурить более 20 бригад.

Специалисты "Водоканала" будут дежурить у социальных объектов, остановок общественного транспорта и станций метрополитена в период сильных дождей в Петербурге. Они пройдут в городе уже в ближайшие сутки.

За день могут выпасть более 50% месячной нормы осадков. Из-за неблагоприятных погодных условий губернатор попросил взять под особый контроль канализационные сети. Аварийные бригады будут находиться в режиме повышенной готовности.

Всего в городе будут дежурить более 20 бригад. Сообщить о подтоплении на тротуарах или проезжей части во время дождя можно по телефону 305-09-09.

Фото: Piter.tv