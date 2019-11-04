"Водоканал" нашел подрядчика на строительство канализации на Петровском острове

Контракт будет заключен по предложенной ей цене – 1,8 млрд рублей.

Стало известно, что "Водоканал Санкт-Петербурга" выбрал подрядчика по строительству и реконструкции канализации на Петровском острове. Основная задача – подключить остров к общей системе, а не сливать все в реку.

Протокол опубликовали 28 июля. Согласно документу, единственную заявку подало ООО "Специализированное тоннельное строительство", неоднократно работавшее с Водоканалом. Ранее оно входило в холдинг Водоканалстрой, который возглавлял миллиардер Владимир Агиян. Сейчас СТС принадлежит Евгению Еселеву, совладельцу УК "Водоканалстрой".

Контракт будет заключен по предложенной ей цене – 1,8 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

