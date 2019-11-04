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"Водоканал" нашел подрядчика на строительство канализации на Петровском острове
Сегодня, 21:20
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"Водоканал" нашел подрядчика на строительство канализации на Петровском острове

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Контракт будет заключен по предложенной ей цене – 1,8 млрд рублей. 

Стало известно, что "Водоканал Санкт-Петербурга" выбрал подрядчика по строительству и реконструкции канализации на Петровском острове. Основная задача – подключить остров к общей системе, а не сливать все в реку. 

Протокол опубликовали 28 июля. Согласно документу, единственную заявку подало ООО "Специализированное тоннельное строительство", неоднократно работавшее с Водоканалом. Ранее оно входило в холдинг Водоканалстрой, который возглавлял миллиардер Владимир Агиян. Сейчас СТС принадлежит Евгению Еселеву, совладельцу УК "Водоканалстрой".

Контракт будет заключен по предложенной ей цене – 1,8 млрд рублей. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: водоканал, подрядчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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