Водителю, сбившему подростка в Сестрорецке, запретили садиться за руль

Суд ограничил фигуранта дела о наезде на подростка в Сестрорецке.

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении Азима С., обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По материалам дела, вечером в субботу обвиняемый управлял арендованным автомобилем Chery в Сестрорецке. На перекрёстке улиц Володарского и Борисова он, по версии следствия, не уступил дорогу подростку 2010 года рождения, переходившему проезжую часть, и совершил наезд. Юноша получил тяжёлые травмы.

Водителя задержали на следующий день. После предъявления обвинения суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий. До окончания расследования мужчине запрещено управлять любыми транспортными средствами, покидать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также выезжать за пределы России без разрешения следственных органов или суда.

