Водителям старше 65 лет ужесточили допуск за руль в России

Новые правила медосмотра вступили в силу.

С 2026 года в России кардинально изменилась система медицинского допуска водителей. Бумажные справки и формальные осмотры остались в прошлом — теперь все завязано на электронных базах и автоматических проверках. Особенно жесткие требования коснулись автомобилистов старше 65 лет.

Цифровой контроль вместо печатей

Теперь после записи на медкомиссию система сама пробивает водителя по государственным реестрам. Данные из наркологических и психоневрологических диспансеров подгружаются без участия пациента. Заключение врача оформляют электронно, подписывают цифровой подписью и мгновенно отправляют в базу ГАИ. Спрятать медицинские ограничения или "забыть" о постановке на учет в другом регионе больше не выйдет.

Особый порядок для водителей 65+

Для пожилых водителей простого визита к терапевту и окулисту теперь мало. Им дополнительно проводят психологические и когнитивные тесты. Проверяют память, концентрацию внимания, скорость реакции, координацию. Иногда дают задания на реакцию на световые сигналы или используют аппаратные методы.

Если врачи заподозрят деменцию или серьезное ухудшение когнитивных функций, в допуске могут отказать либо отправить на дополнительное обследование.

Усиленный лабораторный контроль

Анализы крови и мочи стали практически обязательными, особенно если в истории пациента есть настораживающие моменты. Современные маркеры позволяют выявить хроническое злоупотребление алкоголем, даже если человек временно завязал. Отказ от сдачи анализов автоматически приравнивается к непрохождению комиссии. Тем, кто раньше состоял на учете у нарколога, грозят повторные и внезапные проверки.

Болезнь — права приостановят

Изменился и обмен данными между больницами и ГАИ. Если при обычном обращении к врачу у пациента находят заболевание из списка противопоказаний к вождению (эпилепсию, резкое ухудшение зрения и т.д.), информация уходит в реестр. Права могут автоматически приостановить до внеочередной комиссии. Если диагноз подтвердится — удостоверение аннулируют до устранения проблем.

Профессиональные водители под особым контролем

Для таксистов и дальнобойщиков требования ужесточили максимально. Работодатели теперь в реальном времени видят статус меддопуска сотрудника. Если осмотр просрочен или есть запрет, путевой лист не оформят. А выпуск такого водителя на линию обернется для компании крупными штрафами.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти