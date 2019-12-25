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Водителя, сбившего подростков на Тореза, отпустили из-под стражи
Сегодня, 18:29
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smirenny

Водителя, сбившего подростков на Тореза, отпустили из-под стражи

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Авария произошла 7 января.

Выборгский райсуд избрал меру пресечения Алексею Бегунову, водителю, который сбил насмерть двух пешеходов 7 января на пешеходном переходе на проспекте Тореза. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Уточняется, что мужчина будет сидеть под домашним арестом с 22 часов вечера до 8 утра. Ему разрешено общаться с участниками судебного процесса, однако запрещено пользоваться интернетом и управлять машиной. 

Так, после ДТП, 9 января Бегунова заключили под стражу, 4 марта и 6 мая заключение продлевали. Следователь выступила с ходатайством перевести Бегунова из-под стражи на режим запрета определенных действий, так как предельный шестимесячный срок содержания обвиняемого истекает 6 июля.

Напомним, что смертельная авария произошла у дома №9 на проспекте Тореза. Мужчина разогнал Kia Rio до 80 км/ч на подъезде к переходу, где сбил 16-летнего парня и 15-летнюю девушку. 

Ранее мы писали, что в результате ДТП на углу Савушкина и Туристкой опрокинулся автомобиль.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сбили подростков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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