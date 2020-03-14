Водителя поливомоечной машины из Петербурга, который потушил "Renault", поощрят

Мужчина получит благодарность от городского комитета по благоустройству.

В субботу, 14 марта, стало известно, что в Городском комитете по благоустройству хотят наградить мужчину, который помог потушить загоревшийся автомобиль. За рулем поливомоечной машины находился Павел Демин, который является работником дорожного предприятия "Центр". Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, что возгорание Renault на Невском проспекте произошло в четверг. Пожар удалось быстро ликвидировать благодаря проезжающей мимо поливомоечной машине.

Ранее мы писали, что на ЗСД загорелся автомобиль.

Видео: Piter.tv