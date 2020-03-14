  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:55
110
Arinablinova
Код вставки плеера

Водителя поливомоечной машины из Петербурга, который потушил "Renault", поощрят

0 0

Мужчина получит благодарность от городского комитета по благоустройству.

В субботу, 14 марта, стало известно, что в Городском комитете по благоустройству хотят наградить мужчину, который помог потушить загоревшийся автомобиль. За рулем поливомоечной машины находился Павел Демин, который является работником дорожного предприятия "Центр". Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, рассказал  телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, что возгорание Renault на Невском проспекте произошло в четверг. Пожар удалось быстро ликвидировать благодаря проезжающей мимо поливомоечной машине. 

Ранее мы писали, что на ЗСД загорелся автомобиль.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, награда, неравнодушие, пожар, помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии