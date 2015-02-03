Водителя автобуса отправили "отрабатывать" ДТП с пенсионеркой в Петербурге

Водителя лишили прав и обязали отбывать принудительные работы.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор водителю автобуса, по вине которого в ДТП пострадала 78-летняя пассажирка. Решение 11 февраля огласил Красносельский районный суд.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, авария произошла 27 октября 2023 года. Управляя технически исправным автобусом и двигаясь в сторону проспекта Ветеранов, мужчина на перекрестке улиц Пограничника Гарькавого и Новобелицкой не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В результате он применил экстренное торможение.

Во время резкой остановки в салоне упала пожилая женщина. Водитель высадил пострадавшую и вызвал скорую помощь, однако сотрудников полиции на место происшествия не пригласил и уехал. Впоследствии медики квалифицировали травмы пенсионерки как тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал вину и выплатил 40 тысяч рублей в счет компенсации причиненного ущерба. Суд назначил ему 2 года принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка отдала курьерам мошенников 3,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV