Водители застряли в 7-балльных пробках в Петербурге

На кадрах записи водители сигналят на Московском проспекте, где вечером перекрыли движение.

В среду, 27 апреля, в Петербурге возникли высокобалльные автомобильные пробки. Днем сервис "Яндекс. Пробки" фиксировал затрудненное движение на Садовой улице и Невском проспекте, а также в районе Таврического сада.

На кадрах записи водители сигналят на Московском проспекте, где вечером перекрыли движение. Позже проехал кортеж. Сервис оценивает пробки на дорогах в 7 баллов. Предположительно, что пробки возникли из-за приезда президента России Владимира Путина и других высокопоставленных лиц. Сегодня в Таврическом дворце прошло заседание Совета законодателей.

Видео: Piter.tv

