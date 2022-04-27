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Водители застряли в 7-балльных пробках в Петербурге

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На кадрах записи водители сигналят на Московском проспекте, где вечером перекрыли движение.

В среду, 27 апреля, в Петербурге возникли высокобалльные автомобильные пробки. Днем сервис "Яндекс. Пробки" фиксировал затрудненное движение на Садовой улице и Невском проспекте, а также в районе Таврического сада. 

На кадрах записи водители сигналят на Московском проспекте, где вечером перекрыли движение. Позже проехал кортеж. Сервис оценивает пробки на дорогах в 7 баллов. Предположительно, что пробки возникли из-за приезда президента России Владимира Путина и других высокопоставленных лиц. Сегодня в Таврическом дворце прошло заседание Совета законодателей. 

Видео: Piter.tv
 

Теги: водители, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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