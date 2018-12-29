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Водители Петербурга почтили память погибших у СКК "Петербургский"
Сегодня, 6:55
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lesjasap

Водители Петербурга почтили память погибших у СКК "Петербургский"

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Машинами они выложили цифру 75.

Петербургские автомобилисты провели собственную акцию, приуроченную к 75-летию освобождения от блокады Ленинграда. Они выстроили транспортные средства около СКК "Петербургский" в виде цифры 75. Об этом сообщают сами активисты в социальных сетях. С воздуха при помощи квадрокоптера им удалось сфотографировать машины.

По информации от участников события, мероприятие было призвано почтить память погибших во времена ВОВ и блокады. Также автолюбители зажгли свечи и организовали минуту молчания.

Фото:Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

 

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Теги: 75-летие освобождения ленинграда от блокады, автомобилисты, акция памяти, скк петербургский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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