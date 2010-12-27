Водители Петербурга смогут получить новые транспондеры только по предварительной записи

В апреле в Северной столице вступили в силу новые правила получения транспондеров.

В Петербурге с 22 апреля введен новый режим продажи транспондеров. Приобрести устройство автовладельцы смогут только заранее записавшись через официальный сайт или позвонив по номеру call-центра. Об этом сообщают представители пресс-службы ООО "Магистраль Северной столицы".

Без предварительной записи обслуживание водителей, включающее в себя заключение новых договоров или выдача дополнительных транспондеров, осуществляться не будет.

Обслуживание в офисах продаж по заключению новых договоров или выдаче дополнительных транспондеров без предварительного резервирования времени посещения не производится говорится в сообщении компании

Исключения будут делать только для тех шоферов, у которых сломалось оборудование, необходимое для проезда по платной дороге - ЗСД. Без электронной очереди также можно получить необходимую справку.

Напомним, что транспондер нужен водителям для того, чтобы не останавливаться на дороге, чтобы произвести оплату.

Фото: Pixabay.com