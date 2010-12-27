ГАТИ: с 19 марта в Петербурге начнутся новые ограничения движения

Специалисты рассказали, по каким участкам не смогут передвигаться водители.

С 19 марта в Петербурге закрываются для автомобильного движения нескольких трасс. Практически на целый месяц проезд будет недоступен по Ключевой улице в Калининском районе города. До 21 апреля у местных водителей не получится ехать от 31 дома по Пискаревскому проспекту.Об этом сообщают представители пресс-службы ГАТИ.

Специалисты отмечают, что ремонтируемый участок можно будет объезжать по Замшиной улице и через проспект Маршала Блюхера. Отметим, что временные неудобства вызваны ремонтом на газопроводе.

Также до 28 марта на участке от 33 дома по Пионерской улице до Чкаловского проспекта будет введено ограничение движения. Причиной стала работа бригады над проведением водопроводной конструкции.

Также закрывается переулок Слепушкина, начиная от Шлиссельбургского проспекта и заканчивая Караваевской улицей. Ограничение продлится до 27 марта, а до 26го придется объезжать территорию около 42 дома по Старо-Гостилицкому шоссе.

Фото: Piter.tv