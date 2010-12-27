Водителей предупреждают: на дорогах Ленобласти ожидается гололедица

На дорогах 47 региона 24-26 октября возможна гололедица в связи с переходом температур ночью и днем.

В предстоящие дни недели, с 24 по 26 октября, на дорогах Ленинградской области синоптики прогнозируют появление гололедицы. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо - Запад".

Связано это в первую очередь с минусовыми температурами и сопутствующими осадка ми. Ночью 26 октября синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде снега. Столбик термометров местами опустится до - 4.

Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах. Гололедица, зачастую, сопровождается массовыми ДТП и появлением пробок.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" убедительно просит автовладельцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть во время движения предельно осторожными и внимательными. пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Источник: ФКУ Упрдор "Северо - Запад"