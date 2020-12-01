Автомобиль подбил попутчика и влетел в остановку на Октябрьской набережной

После удара водитель попытался скрыться.

В третьем часу ночи во вторник, 1 декабря, на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, "Мицубиси" ударил проезжающий мимо "Пежо" и попытался скрыться, но побег не удался.

Со слов очевидцев, иномарка влетела в остановку, которая его и остановила. На место вскоре приехали городские полицейские и спасатели. Один из местных жителей рассказал, что пассажир и водитель "Мицубиси" были сильно пьяны.

Я там был проходил мимо. Они пьяные сильно оба – и водитель и пассажир, а пежо далеко от них стояло. Спасателей вызвали, думали, что пассажир помер, а он бухой в отключке был. местный житель

По информации источника Piter.TV, в ДТП никто не пострадал.

Ранее мы писали, что ночное ДТП на площади Восстания попало на видео.

Видео, фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"