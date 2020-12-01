Автомобиль подбил попутчика и влетел в остановку на Октябрьской набережной

В третьем часу ночи во вторник, 1 декабря, на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко произошло ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, "Мицубиси" ударил проезжающий мимо "Пежо" и попытался скрыться, но побег не удался.
Со слов очевидцев, иномарка влетела в остановку, которая его и остановила. На место вскоре приехали городские полицейские и спасатели. Один из местных жителей рассказал, что пассажир и водитель "Мицубиси" были сильно пьяны.
Я там был проходил мимо. Они пьяные сильно оба – и водитель и пассажир, а пежо далеко от них стояло. Спасателей вызвали, думали, что пассажир помер, а он бухой в отключке был.
местный житель
По информации источника Piter.TV, в ДТП никто не пострадал.
Ранее мы писали, что ночное ДТП на площади Восстания попало на видео.
Видео, фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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