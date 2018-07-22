Водитель, сбивший липу на Стачек, должен заплатить за неё 18 тысяч рублей

Требования природоохранного прокурора удовлетворены.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту ДТП с наездом на дерево. Водитель будет должен выплатить компенсацию за сбитую липу.

Установлено, что 10 февраля 2024 года водитель автомобиля Kia Spectra наехал на липу, расположенную напротив дома 5 по проспекту Стачек. В результате ДТП дерево диаметром 12 см было уничтожено. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 18 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с водителя суммы ущерба в доход Петербурга. Требования природоохранного прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения контролируется надзорным ведомством.

Фото: прокуратура СПб