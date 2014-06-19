Водитель Chevrolet стрелял в стекло Nissan на Салова

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 6 июля, в экстренные службы поступило сообщение от 48-летнего петербуржца о том, что водитель Chevrolet Niva прострелил стекло принадлежащей заявителю Nissan Almera на улице Салова. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, выстрел по переднему пассажирскому стеклу произошёл после дорожного конфликта. Подозреваемого на Chevrolet задержали на Приморском шоссе. Им оказался 55-летний петербуржец.

У задержанного изъяли огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина открыл стрельбу в сквере Раисы Штрейс.

Фото: Piter.TV