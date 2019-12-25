Мужчина открыл стрельбу в сквере Раисы Штрейс

Хулиган стрелял в воздух. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 29 июня, от 26-летнего петербуржца поступило сообщение в полицию о том, что в сквере Раисы Штрейс напротив дома №18 по Пулковскому шоссе неизвестный мужчина выстрелил несколько раз из предмета, похожего на пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники задержали за совершение указанного преступления 49-летнего неработающего мужчину. Установлено, что он из хулиганских побуждений стрелял из предмета, похожего на пистолет, в воздух. У хулигана изъяли предмет похожий на пистолет с магазином без патронов и гильзу. В его отношении составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV