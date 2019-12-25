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Водители скорых и патологоанатомы в Ленобласти получат дополнительные выплаты
Сегодня, 12:13
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lizapoluda

Водители скорых и патологоанатомы в Ленобласти получат дополнительные выплаты

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Списки сформирует комитет по здравоохранению.

Правительство Ленинградской области окажет материальную поддержку водителям скорой помощи и патологоанатомам, подвергающим себя риску во время работы с COVID-19. Соответствующее постановление было размещено на сайте администрации региона.

Так, водители, доставляющие зараженных пациентов стационар, получат прибавку в зарплате в размере 40% от исходной суммы.  Кроме того, компенсацию выплатят 20 сотрудникам Бюро судебно-медицинской экспертизы

Ответственность за составление списков людей, которым положены выплаты, возлагается на областной Комитет по здравоохранению.


Ранее мы рассказали о том, что дошкольники Ленобласти получат сухие пайки за первый месяц лета.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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