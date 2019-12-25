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Сбившего юного самокатчика петербуржца осудят
Сегодня, 12:30
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Сбившего юного самокатчика петербуржца осудят

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ДТП произошло летом прошлого года. Несовершеннолетний получил травмы.

Приморский районный суд рассмотрит дело 42-летнего петербуржца, который прошлым летом сбил на переходе несовершеннолетнего самокатчика. 

Авария произошла 24 июня прошлого года на перекрестке улицы Оптиков и Туристской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

По версии следствия, водитель легкового авто не убедился в безопасности маневра и наехал на ребенка, пересекавшего пешеходный переход на самокате. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, сбил самокатчика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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