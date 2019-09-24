Виновник ДТП у площади Александра Невского уехал с места инцидента

К счастью, пострадавших в аварии не было.

В седьмом часу утра 21 февраля у площади Александра Невского произошло ДТП, с места аварии, по словам очевидцев, скрылся один из ее участников.

Петербуржцы, попавшиеся в дорожную неприятность, отмечают, что у коричневого "Рено Дастер" повреждено левое крыло и задняя часть, второй автомобиль исчез. Беглеца сейчас разыскивают. Отмечается, что пострадавших в ДТП не оказалось.

Ранее ДТП на проспекте Энгельса спровоцировало пробку из трамваев.

Фото: Галина Воронова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"