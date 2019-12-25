Водитель разогнался до 236 км/ч на петербургской дамбе

На этом участке разрешенная скорость – 110 км/ч.

Более 13 тыс. нарушений зафиксировали фоторадары за два месяца на кронштадтской дамбе. Об этом рассказали 8 апреля в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Автомобилист установил "рекорд", разогнавшись до 236 км/ч. Напомним, что на этом участке разрешенная скорость – 110 км/ч. Превышение скорости одна из самых частых причин ДТП на САД КЗС.

Ранее на КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Работы пройдут на участке протяженностью менее километра.

Фото: Piter.tv

