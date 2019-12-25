Нетрезвый водитель получил пять лет колонии за смертельное ДТП

Мужчина сел за руль, приняв наркотики и выпив алкоголь.

В Петербурге осудили 26-летнего Александра Довченко, признанного виновным в нарушении ПДД, езду в пьяном виде и смертельном ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры, поддержавшей обвинение по уголовному делу.

Суд установил, что вечером 19 августа прошлого года Довченко сел за руль машины, выпив алкоголя и приняв наркотики. На автодороге "Зеленогорск-Выборг" в поселке Смолячково автомобилист наехал на опору городского электроосвещения, в результате чего серьезные травмы получила пассажирка машины. Женщина скончалась в больнице.

Водителю назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима и лишили водительских прав на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

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