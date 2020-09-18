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Водитель получил многочисленные ушибы в результате ДТП на Репищева

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Автомобили столкнулись в 7-м часу утра.

Утром 18-го сентября на улице Репищева столкнулись "Шевроле" и "Рено". Один из автомобилей вылетел на газон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла в 7-м часу утра у дома №13. По информации от источника Piter.TV, водителя "Рено" 1977-го года рождения госпитализировали с многочисленными ушибами. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградском зоопарке ночью тушили вольер. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: газон, госпитализация, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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