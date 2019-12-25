Неизвестный водитель обстрелял машину экспедитора на трассе М-11

О пострадавших не сообщается.

Неизвестный обстрелял автомобиль водителя-экспедитора на трассе М-11 в Тосненском районе, после чего скрылся с места происшествия. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В ходе возникшего дорожного конфликта мужчина сделал несколько выстрелов в сторону "DAF", после чего уехал. За рулем грузовика находился 30-летний житель Пензенской области.

На месте правоохранители изъяли фрагмент резиновой пули и металлическую гильзу.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: vk.com/m11_moscow.