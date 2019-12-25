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Неизвестный водитель обстрелял машину экспедитора на трассе М-11
Сегодня, 10:34
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nadezhda_sib

Неизвестный водитель обстрелял машину экспедитора на трассе М-11

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О пострадавших не сообщается.

Неизвестный обстрелял автомобиль водителя-экспедитора на трассе М-11 в Тосненском районе, после чего скрылся с места происшествия. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В ходе возникшего дорожного конфликта мужчина сделал несколько выстрелов в сторону "DAF", после чего уехал. За рулем грузовика находился 30-летний житель Пензенской области.

На месте правоохранители изъяли фрагмент резиновой пули и металлическую гильзу. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: vk.com/m11_moscow. 

 

Теги: м-11, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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