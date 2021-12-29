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Водитель-курьер в Петербурге может зарабатывать до 145 тыс. рублей
Сегодня, 9:40
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Водитель-курьер в Петербурге может зарабатывать до 145 тыс. рублей

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На высокий доход могут претендовать кандидаты с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знающие деловой этикет.

В четверг, 20 января, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделился с Piter.tv данными предложений работодателей и ожидания претендентов на позицию "Водитель-курьер" в этом январе. 

Денежный "потолок" в этой сфере составляет 180 тыс. рублей при средней зарплате в 70 тыс. рублей. На высокий доход могут претендовать кандидаты с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знающие деловой этикет. Конкурентным преимуществом является опыт работы с большим количеством доставок.

В среднем такую работу ищут мужчины в возрасте 35-40 лет, большая часть соискателей имеет среднее профессиональное образование, 92% на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 1 год. 

Водитель-курьер обязан доставлять заказы клиентам вовремя, принимать отправления у клиентов, вести наличный и безналичный расчет с клиентами, работать в мобильном приложении для курьеров, оформлять сопроводительную документацию и вести отчеты о проделанной работе.

Фото: Pexels

Теги: водитель-курьер, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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