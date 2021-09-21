В Кировском районе водитель BMW сбил женщину с ребенком

Изначально между собой столкнулись BMW и внедорожник Range Rover.

В Кировском районе Петербурга водитель BMW сбил женщину с ребенком. Об этом 21 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе 14 часов у дома №10 на Краснопутиловской улице, где между собой столкнулись BMW и внедорожник Range Rover. В результате столкновения немецкую иномарку вынесло на тротуар.

На место тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасательных служб и скорой помощи. В результате аварии пострадали 65-летняя петербурженка и 7-летняя девочка. Их госпитализировали. Информация о состоянии пешеходов уточняется.

Ранее мы писали, что на пересечении Репищева и Парашютной на пешеходном переходе сбили человека.

Видео: Telegram / Мегаполис