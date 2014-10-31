Водитель иномарки с 23 штрафами сбил на Искровском проспекте первокурсницу

Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа со смещением, ушиб и гематому мягких тканей бедра.

В Невском районе Петербурга выясняются обстоятельства ДТП, в которой пострадала 17-летняя студентка одного из городских вузов.

Как стало известно Piter.tv, утром 10 ноября 47-летний петербуржец, управляя Nissan Pathfinder, сбил студентку, на Искоровском проспекте. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В состоянии средней степени тяжести пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа со смещением, ушиб и гематому мягких тканей бедра. За 2022 год водитель уже 23 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее на Сердобольской автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину.

Фото: Piter.tv