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На Искровском проспекте проведена замена натриевых фонарей на светодиодные
Сегодня, 16:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Искровском проспекте проведена замена натриевых фонарей на светодиодные

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На объекте применяется оборудование российского производства.

Сотрудники "Ленсвета" заменили натриевые светильники на светодиодные на всем протяжении Искровского проспекта. Почти трехкилометровую магистраль осветили 368 фонарей нового поколения. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

С качественным равномерным освещением улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. Более яркими стали 18 пешеходных переходов за счет установки над ними светильников контрастного светового потока. В этом году контрастным освещением обозначены уже 432 пешеходных перехода в Петербурге.

На объекте применяется оборудование российского производства. Современные фонари позволили снизить расход электроэнергии почти в два раза.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: искоровский проспект, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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