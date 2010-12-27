Водитель иномарки с ножом напал на шофёра детского автобуса

В Невском районе водитель Rang Rover пытался убить водителя автобуса, в котором были дети.
На Октябрьской набережной, мужчина на иномарке с ножом напал на водителя экскурсионного автобуса. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщили «Фонтанке», 25 декабря в 19:30 на Октябрьской набережной, водитель Rang Rover решил, что его подрезал автобус, после чего он перегородил путь, заставил шофёра покинуть автобус, нанёс ножевое ранение и скрылся.
По данным «Фонтанки», пострадавший был направлен в Александровскую больницу. На месте ЧП работают оперативники «убойного» отдела уголовного розыска района.
Хозяин иномарки 44–летний житель Петербурга по фамилии Мустафаев, который прописан в поселке Яшино Выборгского района Ленобласти. Известно, что он занимается индивидуальным предпринимательством.
Фото: очевидцы ЧП; pixabay