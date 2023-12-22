Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге водитель грузовика предстанет перед судом за наезд на пешехода. Об этом сообщила прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, обвиняемый вечером 28 октября 2023 года, управляя грузовым автомобилем, следовал по проезжей части Ленинского проспекта в направлении от улицы Доблести в сторону проспекта Героев. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV