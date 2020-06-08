Водитель грузовика погиб после жесткого столкновения в Гатчинском районе

Трагедия произошла из-за неправильно выбранной дистанции.

Утром понедельника, 8 июня, в Гатчинском районе произошло ДТП. В результате столкновения трех машин погиб водитель Isuzu 1976 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба районного ОГИБДД.

По предварительным данным, авария случилась около 10:25 на 71 километре + 800 А-120 Южное полукольцо. Погибший не рассчитал дистанцию до идущего впереди ГАЗ, который в свою очередь врезался в Kia.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: ВКонтакте / dorinspb