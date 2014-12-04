Водитель автобуса предстанет перед судом за то, что зажал в дверях пожилую петербурженку

Она упала на дорогу и получила закрытый перелом плечевой кости.

Водитель автобуса зажал в дверях пожилую пассажирку и за это предстанет перед судом в рамках уголовного дела. Об этом рассказала прокуратура Выборгского района.

По версии дознания, вечером 11 октября 2023 года 40-летний водитель автобуса не дождался пока 89-летняя женщина выйдет на остановке общественного транспорта "ул. Асафьева" и закрыл двери. Женщину зажало в дверях автобуса, она упала на дорогу и получила закрытый перелом плечевой кости.

Водитель обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: прокуратура СПб