Водитель автобуса умер за рулем на Васильевском острове

Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение.

Вчера вечером, 15 июня, на Васильевском острове автобус врезался в дорожное ограждение. Предположительно, водитель скончался за рулем во время движения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей, 34. Автобусом №47 управлял мужчина 1963-го года рождения. Ему могло стать плохо во время движения. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Свечном переулке произошло массовое ДТП.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK