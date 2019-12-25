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Водитель автобуса умер за рулем на Васильевском острове
Сегодня, 9:10
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nadezhda_sib

Водитель автобуса умер за рулем на Васильевском острове

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Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение.

Вчера вечером, 15 июня, на Васильевском острове автобус врезался в дорожное ограждение. Предположительно, водитель скончался за рулем во время движения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей, 34. Автобусом №47 управлял мужчина 1963-го года рождения. Ему могло стать плохо во время движения. В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Свечном переулке произошло массовое ДТП. 

Фото: "Дорожный инспектор" / VK 

Теги: автобус, водитель, дорожное ограждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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