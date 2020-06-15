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Видео: на Свечном переулке произошло массовое ДТП

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Из-за столкновения двух машин пострадали и другие авто.

Утром 15-го июня в центре Петербурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка. По словам свидетелей, красный "Мерседес" врезался в "Тойту", а та в свою очередь столкнулась с еще четырьмя автомобилями, которые стояли у обочины. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

ДТП создало помехи для движения трамваев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что а трассе "Скандинавия" машина сбила лося

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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