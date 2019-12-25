На трассе "Скандинавия" Lada Vesta сбила лося

В результате ДТП пассажирка получила травмы средней степени тяжести.

В ночь на 15 июня в Выборгском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, около 00:34 на 96-м километре трассы "Скандинавия" водитель автомобиля марки Lada Vesta совершил наезд на лося. По словам очевидцев, увидев животное, мужчина попытался уйти от столкновения. В результате авто подкинуло лося левым боком. После этого животное приземлилось на пассажирскую сторону, встало и убежало.

В этой аварии водитель Lada Vesta отделался шоком, получив травмы легкой степени тяжести. Сильнее пострадала пассажирка – у нее диагностировали травмы средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Тимур Брежнев