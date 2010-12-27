Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В пригороде водитель "Яндекс Такси" ограбил пассажира
Сегодня, 11:26
0
nadiputintseva
203

В пригороде водитель "Яндекс Такси" ограбил пассажира

0
 
 

Водитель азиатской внешности с кулаками отобрал у мужчины телефон и золотую цепочку с крестиком.

В минувшее воскресенье на жителя Пушкина было совершено нападение. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", водитель автомобиля с наклейками "Яндекс такси" забрал у своего пассажира украшения и мобильный телефон.

Известно, что инцидент произошел примерно в два часа ночи. 36-летний житель пригорода, работающий столяром в коммерческой фирме, рассказал, что водитель белого  Hyundai Solaris силой забрал у него телефон. Однако на этом злоумышленник не остановился. Мужчина "кавказской" внешности силой вытащил пострадавшего из салона авто, ударил, а после сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком.

В полиции пассажир рассказал, что его обидчик уехал в сторону Витебского проспекта. На вид приезжему из Средней Азии было 25-27 лет. Лицо украшала щетина. Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге водитель "Яндекс такси" заставил клиентку расплатиться натурой

Фото: Pixabay 

Все новости района
Теги: криминальные происшествия , новости спб , происшествия , яндекс такси
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5