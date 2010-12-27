В пригороде водитель "Яндекс Такси" ограбил пассажира

Водитель азиатской внешности с кулаками отобрал у мужчины телефон и золотую цепочку с крестиком.

В минувшее воскресенье на жителя Пушкина было совершено нападение. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", водитель автомобиля с наклейками "Яндекс такси" забрал у своего пассажира украшения и мобильный телефон.

Известно, что инцидент произошел примерно в два часа ночи. 36-летний житель пригорода, работающий столяром в коммерческой фирме, рассказал, что водитель белого Hyundai Solaris силой забрал у него телефон. Однако на этом злоумышленник не остановился. Мужчина "кавказской" внешности силой вытащил пострадавшего из салона авто, ударил, а после сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком.

В полиции пассажир рассказал, что его обидчик уехал в сторону Витебского проспекта. На вид приезжему из Средней Азии было 25-27 лет. Лицо украшала щетина. Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге водитель "Яндекс такси" заставил клиентку расплатиться натурой.

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