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Водитель Toyota грубо нарушил ПДД в Петербурге
Сегодня, 10:46
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arteliseev

Водитель Toyota грубо нарушил ПДД в Петербурге

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Заметная иномарка могла использоваться чиновниками.

Как сообщила "Фонтанка" 31 мая, в Выборгском районе водители увидели иномарку, нарушившую правила дорожного движения. 

На Пироговской набережной у поворота на Большой Сампсониевский проспектToyota Camry вдруг решила двигаться в обратную сторону по дороге с односторонним движением. 

По информации издания, автомобиль принадлежит транспортному предприятию "Смольнинское": ей может пользоваться определенный чиновник.

Ранее Piter.TV рассказал, что авиарейс из Лондона в Петербург задержался почти на сутки.

Фото: fontanka.ru

Теги: город, нарушение, пдд, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 12:23

Новость о заранее безнаказанном преступлении. Зачем вообще об этом писать!!!

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