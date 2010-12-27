Водитель Toyota грубо нарушил ПДД в Петербурге

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Фото: fontanka.ru
Обсуждение ( 1 )
Новость о заранее безнаказанном преступлении. Зачем вообще об этом писать!!!