Водитель Toyota грубо нарушил ПДД в Петербурге

Заметная иномарка могла использоваться чиновниками.

Как сообщила "Фонтанка" 31 мая, в Выборгском районе водители увидели иномарку, нарушившую правила дорожного движения.

На Пироговской набережной у поворота на Большой Сампсониевский проспектToyota Camry вдруг решила двигаться в обратную сторону по дороге с односторонним движением.

По информации издания, автомобиль принадлежит транспортному предприятию "Смольнинское": ей может пользоваться определенный чиновник.

Ранее Piter.TV рассказал, что авиарейс из Лондона в Петербург задержался почти на сутки.

Фото: fontanka.ru